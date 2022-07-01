Оборот технопарка «Строгино» за 2021 год превысил 7 млрд рублей

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Общий оборот предприятий, расположенных на территории технопарка «Строгино» в Москве, за 2021 год превысил 7 млрд рублей.
Оборот технопарка «Строгино» за 2021 год превысил 7 млрд рублей
  • © mos.ru

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину. 

«Сегодня технопарк «Строгино» — это 38 тыс. кв. м лабораторий, производственных, деловых и логистических помещений, оснащённых самым современным оборудованием. В число резидентов входит 70 инновационных компаний, в которых трудится почти 1 тыс. специалистов. Общий оборот этих предприятий только за прошлый год составил более 7,2 млрд рублей», — заявила Сергунина.

На территории технопарка расположены предприятия, которые занимаются созданием и выпуском медизделий, оборудования, лекарств, а также приборостроением и IT. 

Ранее НСН сообщила, что в Москве планируют построить по меньшей мере 14 технопарков, где будут созданы условия для развития высокотехнологичных производств.

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