РБК: эксперты назвали возможный курс рубля в 2023 году на фоне нефтяного эмбарго ЕС
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Отмечается, что в том случае, если российская сторона сможет заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС на 50%, а стоимость барреля нефти Brent будет составлять $100, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в следующем году составит 83 рубля.
По их мнению, в худшем сценарии, если Россия не сможет заместить выпадающие поставки в Европу, средний курс будет составлять 93 рубля за доллар.
В оптимистичном варианте, в случае, если России удастся перераспределить 100% экспорта, курс прогнозируется на уровне 74 рубля за доллар.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.