РБК: эксперты назвали возможный курс рубля в 2023 году на фоне нефтяного эмбарго ЕС

Эксперты «Ренессанс Капитала» назвали возможный курс рубля в 2023 году в случае разных сценариев распределения Россией поставок энергоресурсов на фоне нефтяного эмбарго со стороны Евросоюза. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что в том случае, если российская сторона сможет заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС на 50%, а стоимость барреля нефти Brent будет составлять $100, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в следующем году составит 83 рубля.

По их мнению, в худшем сценарии, если Россия не сможет заместить выпадающие поставки в Европу, средний курс будет составлять 93 рубля за доллар.

В оптимистичном варианте, в случае, если России удастся перераспределить 100% экспорта, курс прогнозируется на уровне 74 рубля за доллар.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.