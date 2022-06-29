Экономист Адамидов прокомментировал ситуацию с поставками золота

Экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал ситуацию с поставками золота.

«Интерес Запада к российскому золоту вызван размежеванием мира на валютные зоны. Практически всю золотодобычу в РФ долгое время скупал ЦБ, наращивая свои резервы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, российский экспорт золота не зависит от ЕС.

Как отметил Адамидов, Москва сделала ставку на БРИКС. В ближайшем будущем к России, Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР должны присоединиться Аргентина и Иран.

«Проект должен прийти к созданию собственной валюты для международных расчётов, которые будут выстраиваться по принципу современной долларовой системы, со своим МВФ и другими финансовыми институтами», — пояснил эксперт.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал введённые рядом стран ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.