Специалист Гутович прокомментировала ситуацию на рынке криптовалют

Короткая ссылка
Операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович прокомментировала ситуацию на рынке криптовалют.
Специалист Гутович прокомментировала ситуацию на рынке криптовалют
  • Gettyimages.ru

«Затяжная нисходящая динамика приводит к тому, что рынок покидают кредиторы, которые ранее были готовы предоставлять заёмные средства под рискованные операции, способствовавшие разгону котировок», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, игрокам приходится закрывать свои позиции, а открывать новые становится гораздо сложнее.

«На традиционных рынках в такие моменты приходит ФРС и начинает вливать свою ликвидность, чтобы вновь расшевелить рынок. Проблема в том, что на криптовалютном рынке нет аналога ФРС, и поддержки ждать неоткуда», — пояснила Гутович.

Она добавила, что с дальнейшим падением цены стоит ожидать новых маржин-коллов и очередных принудительно закрытых позиций.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить