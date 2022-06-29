Специалист Гутович прокомментировала ситуацию на рынке криптовалют

Операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович прокомментировала ситуацию на рынке криптовалют.

«Затяжная нисходящая динамика приводит к тому, что рынок покидают кредиторы, которые ранее были готовы предоставлять заёмные средства под рискованные операции, способствовавшие разгону котировок», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, игрокам приходится закрывать свои позиции, а открывать новые становится гораздо сложнее.

«На традиционных рынках в такие моменты приходит ФРС и начинает вливать свою ликвидность, чтобы вновь расшевелить рынок. Проблема в том, что на криптовалютном рынке нет аналога ФРС, и поддержки ждать неоткуда», — пояснила Гутович.

Она добавила, что с дальнейшим падением цены стоит ожидать новых маржин-коллов и очередных принудительно закрытых позиций.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.