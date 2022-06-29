Аналитик Полховский назвал факторы, поддерживающие курс рубля

Валерий Полховский, старший аналитик финансовой группы компаний, назвал факторы, поддерживающие курс рубля.

«Поддерживать курс рубля пока будут сохраняющиеся валютные ограничения (продажа газа за рубли, ограничения на сделки в валюте с иностранными гражданами), а также сокращение импорта и спроса россиян на валюту из-за туристических ограничений», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его мнению, в июле рубль может ещё несколько укрепиться, но не очень существенно.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.