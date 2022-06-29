Аналитик Полховский назвал факторы, поддерживающие курс рубля

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Валерий Полховский, старший аналитик финансовой группы компаний, назвал факторы, поддерживающие курс рубля.
Аналитик Полховский назвал факторы, поддерживающие курс рубля
  • Gettyimages.ru

«Поддерживать курс рубля пока будут сохраняющиеся валютные ограничения (продажа газа за рубли, ограничения на сделки в валюте с иностранными гражданами), а также сокращение импорта и спроса россиян на валюту из-за туристических ограничений», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его мнению, в июле рубль может ещё несколько укрепиться, но не очень существенно.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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