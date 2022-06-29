Машиностроительная отрасль Москвы показала более чем 77%-ный рост

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Машиностроительная отрасль Москвы показала рост на 77,4% с начала 2022 года.
Машиностроительная отрасль Москвы показала более чем 77%-ный рост
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Положительная динамика в этом сегменте продолжается с прошлого года: в 2021 году заводы увеличили выпуск товаров почти в четыре раза», — заявил он.

По его словам, рост произошёл вследствие высокого спроса на московские товары на российском и зарубежном рынках, а также развития машиностроительных предприятий.

Ранее «Известия» со ссылкой на данные электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС), которые опубликовало агентство «Автостат», сообщили, что к концу июня объём продаж автомобилей в России вырос на 10% по сравнению с началом месяца.

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