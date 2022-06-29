Минэнерго: потребление электроэнергии в России с начала года выросло на 2,2%
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«Пока мы в плюсе идём и по месяцу, и по году. Сейчас за период с начала года по вчерашний день видим рост энергопотребления 2,2% к прошлому году», — цитирует его РИА Новости.
Грабчак отметил, что по итогам года Минэнерго ожидает роста электропотребления в России на 1,5—2%.
Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.