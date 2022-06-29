Минэнерго: потребление электроэнергии в России с начала года выросло на 2,2%

Потребление электроэнергии в России с начала года выросло на 2,2% в годовом выражении. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

«Пока мы в плюсе идём и по месяцу, и по году. Сейчас за период с начала года по вчерашний день видим рост энергопотребления 2,2% к прошлому году», — цитирует его РИА Новости.

Грабчак отметил, что по итогам года Минэнерго ожидает роста электропотребления в России на 1,5—2%.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.