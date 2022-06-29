В России вернут пошлины на импорт свинины

Российские власти решили не продлевать применение нулевой ставки при импорте свинины, которая действовала с 1 января до 30 июня 2022 года.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэкономразвития и Минсельхоз.

С 1 января для того, чтобы стабилизировать цены на мясо на фоне снижения объёмов производства свинины в связи со вспышками африканской чумы свиней в ряде регионов, был разрешён ввоз в Россию 100 тыс. т свинины под нулевую ставку. Льготы были установлены до 30 июня 2022 года.

В мае прошло заседание подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, на котором сообщили, что продление льготной ставки является нецелесообразным. Это связано с тем, что объём производства свинины вырос, цены на мясо стабилизировались, а объём импорта значительно снизился.

«При этом цены на российскую свинину ниже, чем на мировых рынках, что делает отечественную продукцию более конкурентоспособной. Соответственно, импорт не оказывает влияния на ценовую ситуацию в нашей стране», — рассказали в Минсельхозе.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Московская область стала лидером ЦФО по производству овощей.