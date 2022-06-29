Экономист Лебединская объяснила ситуацию с курсом доллара и евро

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Дарья Ускова
Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская прокомментировала в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что впервые с весны 2015 года курс доллара опустился ниже 51 рублей, курс евро упал ниже 53 рублей.
Экономист Лебединская объяснила ситуацию с курсом доллара и евро
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«Возможно, кратковременно мы увидим и курс по 50 рублей, но говорить о том, что мы возвращаемся в 2014 год нельзя», — рассказала Лебединская.

По мнению экономиста, одной из причин падения курса доллара является отсутствие спроса на валюту со стороны бизнеса в связи со снижением импорта.

«Принудительно сокращаются плечевые позиции по доллару (использование заёмных средств при инвестировании. — RT) среди юридических лиц, что тоже толкает доллар вниз... На рынке переизбыток валюты, которую просто не на что тратить, это не считая геополитического фактора», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 53 рублей, курс доллара достиг значения 50 рублей 56 копеек.

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