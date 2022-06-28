В Татарстане вводят новый налоговый режим с 1 июля

В Татарстане вводят новый налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» (АУСН) с 1 июля.

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил глава управления ФНС России по республике Марат Сафиуллин, на новый режим смогут перейти 18 тыс. предпринимателей.

Татарстан, а также Москва, Московская и Калужская области стали пилотными регионами по введению АУСН. Эксперимент проводится в два этапа.

Налоговый режим рассчитан на компании и ИП, у которых работает не более пяти человек и годовой доход которых не превышает 60 млн рублей. Расчётные счета должны быть открыты в уполномоченных ФНС России банках, а зарплата выплачивается в безналичной форме, уточнили в пресс-службе президента Татарстана.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.