Экономист Зубец прокомментировал цены на бензин в США
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что американские власти минувшей весной ввели эмбарго на импорт российской нефти, а до того запретили поставки из Венесуэлы.
«Американские нефтеперегонные заводы ориентированы на тяжёлые сорта нефти, которые поступали из Венесуэлы и России. Очень многие нефтепродукты, то же дизельное топливо, невозможно производить из лёгких сортов нефти, которыми пытаются заместить поставки из России или Венесуэлы. И результатом этого становится рост цен», — объяснил Зубец.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.