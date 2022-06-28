Экономист Зубец прокомментировал цены на бензин в США

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец прокомментировал цены на бензин и дизельное топливо в США.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что американские власти минувшей весной ввели эмбарго на импорт российской нефти, а до того запретили поставки из Венесуэлы.

«Американские нефтеперегонные заводы ориентированы на тяжёлые сорта нефти, которые поступали из Венесуэлы и России. Очень многие нефтепродукты, то же дизельное топливо, невозможно производить из лёгких сортов нефти, которыми пытаются заместить поставки из России или Венесуэлы. И результатом этого становится рост цен», — объяснил Зубец.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.