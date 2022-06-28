Аналитик Юшков высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о сотрудничестве Индии с Россией и Европой в сфере энергетики.

«Уже сейчас Индия начала поставлять много нефтепродуктов в Европу, сделанных из российских ресурсов. Все остаются в плюсе. Потому что Россия получает экспорт, перенаправив таким образом потоки на Восток. Индия же покупает российскую со скидкой — для себя, переработки и дальнейшей торговли», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его мнению, Индия будет работать на оба направления. Из России она станет получать нефть, перерабатывать её и продавать в Европу.

«Из ЕС — продавать товары в Россию. И станет буфером между ними, что позволит зарабатывать на партнёрских мероприятиях», — добавил Юшков.

Ранее Юшков в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.