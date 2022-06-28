Эксперт по энергетике Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с запасами газа в Европе.

«Они заполнили хранилища на 55%, когда нормально работали все газопроводы из России. Сейчас же мы видим, что есть существенные проблемы», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, темпы закачки газа в европейские хранилища будут уменьшаться.

Как отметил Юшков, также ожидается активизация на рынке стран Азии.

«Вероятно, они будут готовы переплачивать, чтобы газ достался именно им. То есть на газовые рынки вернётся ситуация ценового арбитража. Азиатские потребители будут оттягивать на себя и поставки СПГ», — прогнозирует эксперт.

Он добавил, что в результате в Европе станет сложнее заполнять подземные хранилища.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.