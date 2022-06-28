Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса рубля

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов прокомментировал динамику курса рубля.

«В паре доллар/рубль поддержка сформировалась на уровне 53 рублей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, рубль всё ещё может обновить максимум против доллара.

«Пока не возобновятся новые поставки, спрос на валюту не повысится. ЦБ при таком курсе рубля может продолжать снижать ключевую ставку до 8,5% годовых и ослаблять валютный контроль», — сказал Антонов.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.