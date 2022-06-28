Экономист Вавилов прокомментировал ограничения на импорт ряда российских товаров из золота

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов прокомментировал введённые рядом стран ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.

В беседе с «Российской газетой» он напомнил, что золото из России не завозится в Европу уже несколько месяцев, за редким исключением.

«Да, Лондон — крупнейший европейский хаб по перепродаже физического золота. Но кроме европейских покупателей есть и другие. К примеру, российское золото будет востребовано в Китае или Индии. И некоторые добытчики уже перенаправили туда свои экспортные потоки», — отметил эксперт.

По его мнению, хуже от запрета будет лишь европейскому рынку.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал введённые рядом стран ограничения на импорт из России ряда товаров из золота.