Промышленное производство Подмосковья за пять месяцев выросло почти на 6%

За пять месяцев 2022 года промышленное производство в Московской области увеличилось на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минэкономики области Наталию Маслёнкину. В частности, обрабатывающие производства выросли на 6,1%, объёмы производства изделий из керамики увеличились в три раза, фото- и кинооборудования — в 2,5 раза. Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.