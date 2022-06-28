Промышленное производство Подмосковья за пять месяцев выросло почти на 6%
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Минэкономики области Наталию Маслёнкину.
В частности, обрабатывающие производства выросли на 6,1%, объёмы производства изделий из керамики увеличились в три раза, фото- и кинооборудования — в 2,5 раза.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.