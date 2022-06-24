Аналитик Юшков высказался о поставках российского газа в Азию

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков высказался о поставках российского газа в Азию.
Аналитик Юшков высказался о поставках российского газа в Азию
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«Стратегически Европе нужно несколько лет, чтобы хотя бы частично отказаться от российского газа. И нам нужно вот эти годы тратить на то, чтобы перенаправить на азиатские рынки, как у нас сейчас туда нефть уходит», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает Юшков, также можно осваивать технологию строительства крупных заводов по сжижению газа.

«Пока у нас такой технологии нет. Ну вот это стратегическая задача, чтобы можно было танкерами по всему миру куда угодно газ продавать», — пояснил он.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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