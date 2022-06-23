Специалист по криптовалюте Гутович прокомментировала ситуацию с курсом биткоина

Директор Green Crypto Processing по России и Восточной Европе Ивона Гутович прокомментировала ситуацию с курсом биткоина.

«В качестве следующей цели текущего нисходящего тренда выступает отметка $15 тыс. за монету, но её достижение может несколько затянуться во времени, так как продавцам предстоит сломить волю инвесторов, всё ещё готовых покупать криптовалюту после очередного сильного снижения котировок», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По словам эксперта, участники рынка всегда ищут поводы для оптимизма.

Как отметила Гутович, майнинг-фирмам нужно тратить средства на осуществление своей деятельности и чем ниже стоит их продукция, тем больше её приходится продавать, чтобы компенсировать издержки.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.