Силуанов: взыскания на дипломатические активы Россия расценит как разрыв отношений

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что взыскания на дипломатические активы со стороны ЕС и США Россия расценит как разрыв дипломатических отношений.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у России нет коммерческих активов за границей, соответственно, их ЕС и США заблокировать не могут. В то же время все официальные российские активы за рубежом имеют дипломатический иммунитет.

«Если всё же мы дойдём до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал Силуанов.

В таком случае, согласно его заявлению, Россия будет реагировать «не в правовом поле».