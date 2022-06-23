Силуанов: взыскания на дипломатические активы Россия расценит как разрыв отношений

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что взыскания на дипломатические активы со стороны ЕС и США Россия расценит как разрыв дипломатических отношений.
Силуанов: взыскания на дипломатические активы Россия расценит как разрыв отношений
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у России нет коммерческих активов за границей, соответственно, их ЕС и США заблокировать не могут. В то же время все официальные российские активы за рубежом имеют дипломатический иммунитет.

«Если всё же мы дойдём до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал Силуанов. 

В таком случае, согласно его заявлению, Россия будет реагировать «не в правовом поле».

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