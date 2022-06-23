Силуанов: взыскания на дипломатические активы Россия расценит как разрыв отношений
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, у России нет коммерческих активов за границей, соответственно, их ЕС и США заблокировать не могут. В то же время все официальные российские активы за рубежом имеют дипломатический иммунитет.
«Если всё же мы дойдём до той стадии отношений, что и на дипломатические активы будет обращено взыскание, то это равноценно разрыву дипломатических отношений и прямому конфликту», — сказал Силуанов.
В таком случае, согласно его заявлению, Россия будет реагировать «не в правовом поле».