Москва заключила 24 соглашения в ходе ПМЭФ-2022

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Москва заключила 24 соглашения и меморандума в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Москва заключила 24 соглашения в ходе ПМЭФ-2022
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Общий планируемый объём соглашений превышает 20 млрд рублей.

«Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах — промышленности, строительстве, туризме, культуре, научно-просветительской деятельности», — отметил Ефимов.

За время ПМЭФ-2022 стенд правительства Москвы посетили свыше 10 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.

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