Москва заключила 24 соглашения в ходе ПМЭФ-2022
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Общий планируемый объём соглашений превышает 20 млрд рублей.
«Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах — промышленности, строительстве, туризме, культуре, научно-просветительской деятельности», — отметил Ефимов.
За время ПМЭФ-2022 стенд правительства Москвы посетили свыше 10 тыс. человек.
Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.