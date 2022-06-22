Москва заключила 24 соглашения в ходе ПМЭФ-2022

Москва заключила 24 соглашения и меморандума в ходе Петербургского международного экономического форума, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

Общий планируемый объём соглашений превышает 20 млрд рублей.

«Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах — промышленности, строительстве, туризме, культуре, научно-просветительской деятельности», — отметил Ефимов.

За время ПМЭФ-2022 стенд правительства Москвы посетили свыше 10 тыс. человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.