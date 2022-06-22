В Совфеде рассказали о стенде Евразийского женского форума на ПМЭФ

Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова рассказала про стенд Евразийского женского форума, который был организован на ПМЭФ впервые. В его мероприятиях приняли участие представители 17 стран.

В беседе с изданием «Парламентская газета» она отметила, что с 15 по 18 июня на стенде Евразийского женского форума прошло более 30 мероприятий, среди которых международные телемосты, презентации проектов и исследований, диалоги экспертов, а также интервью с женщинами-лидерами.

«В мероприятиях стенда приняли участие представители 17 стран мира, в том числе иностранные партнёры по «Женской двадцатке» БРИКС, международному клубу победителей конкурса АТЭС, сообществу женщин атомной отрасли», — рассказала Карелова.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.