Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

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