Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
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По данным на 18:12 мск, курс доллара составлял 53,9623 рубля.
Ранее курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года.
Экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.
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