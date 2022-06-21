Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года

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Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Курс доллара в ходе торгов опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
  • Gettyimages.ru
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По данным на 18:12 мск, курс доллара составлял 53,9623 рубля.

Ранее курс евро опустился до 57 рублей впервые с мая 2015 года.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

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