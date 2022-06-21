В Нижнем Новгороде прошла встреча замглавы области с советником премьера Узбекистана

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В Нижнем Новгороде 20 июня прошла встреча заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Бетина с советником премьер-министра Республики Узбекистан Мехриддином Хайриддиновым.
В Нижнем Новгороде прошла встреча замглавы области с советником премьера Узбекистана

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

«Сотрудничество Нижегородской области с Узбекистаном существенно активизировалось в последние два года. В 2020 — 2021 годах в рамках участия в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Ташкенте были установлены партнёрские связи региона с Бухарской, Кашкадарьинской, Ташкентской и Навоийской областями, а Нижний Новгород обрел нового побратима — город Бухару», — напомнил заместитель главы региона.

Согласно сообщению регионального департамента внешних связей, в рамках встречи обсуждались вопросы наращивания экономического сотрудничества, увеличения взаимного туристического потока, а также возможности развития новых видов транспортного сообщения между Нижегородской областью и Узбекистаном. Кроме того, в первый день встречи обсуждалось сотрудничество в сфере высшего образования.

На 21 июня запланирована встреча делегации с представителями 25 местных организаций, заинтересованных в привлечении трудовых мигрантов из Республики Узбекистан.

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