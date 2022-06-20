Чувашия подписала на ПМЭФ-2022 соглашения на 20 млрд рублей

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Чувашская Республика подписала на Петербургском международном экономическом форуме 13 соглашений.
Чувашия подписала на ПМЭФ-2022 соглашения на 20 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в региональном правительстве вице-премьер, министр экономики Дмитрий Краснов.

Общая сумма подписанных соглашений — 20 млрд рублей. Также был заключён специнвестконтракт.

Что касается межрегионального сотрудничества, достигнуты договорённости о торгово-экономическом и культурном взаимодействии с Марий Эл и Мордовией.

Кроме того, в рамках ПМЭФ состоялись рабочие встречи с руководством крупных компаний и представителями банковского сообщества, послами ряда стран и органами власти регионов России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.

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