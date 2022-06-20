IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва»

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IT-компании, работающие в особой экономической зоне «Технополис Москва», увеличили свои инвестиции в производство более чем на 70% за прошедший год, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва»

Об этом сообщает НСН.

«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ», — сказал Ефимов.

Статус резидента ОЭЗ получили 90 компаний, входящих в шесть основных кластеров.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе Петербургского международного экономического форума 2022 года подписал соглашение о развитии промышленной площадки для предприятий импортозамещения ОЭЗ «Кашира».

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