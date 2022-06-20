IT-компании инвестировали около 1 млрд рублей в проекты в технополисе «Москва»
Об этом сообщает НСН.
«Резиденты особой экономической зоны Москвы, занимающиеся разработкой телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения, в 2021 году инвестировали около миллиарда рублей в свои проекты на территории ОЭЗ», — сказал Ефимов.
Статус резидента ОЭЗ получили 90 компаний, входящих в шесть основных кластеров.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе Петербургского международного экономического форума 2022 года подписал соглашение о развитии промышленной площадки для предприятий импортозамещения ОЭЗ «Кашира».