Глава ФАС считает парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России

Руководитель федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о том, что в России сложилась парадоксальная ситуация с ценами на авиатопливо. Спрос на авиакеросин падает, при этом цены на него продолжают расти.

Об этом Шаскольский рассказал в интервью РБК.

«Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растёт, хотя спрос снижается», — комментирует происходящее глава ФАС.

При этом он уточнил, что на сегодняшний день подорожание авиатоплива не влияет на стоимость авиабилетов.



В службе продолжат отслеживать динамику цен на рыке авиакеросина.