Глава ФАС считает парадоксальной ситуацию с ценами на авиатопливо в России
Об этом Шаскольский рассказал в интервью РБК.
«Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растёт, хотя спрос снижается», — комментирует происходящее глава ФАС.
При этом он уточнил, что на сегодняшний день подорожание авиатоплива не влияет на стоимость авиабилетов.
В службе продолжат отслеживать динамику цен на рыке авиакеросина.