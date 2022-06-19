Глава ФАС: сговора на рынке железнодорожных перевозок не выявлено

Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в ходе проверки рынка грузовых железнодорожных перевозок не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

«Рынок предоставления подвижного состава конкурентный. Мы не обнаружили признаков антиконкурентных соглашений. Но мы понимаем, что нужно внимательно следить за рынком», — заявил Шаскольский в интервью РБК.

Рост цен на перевозки, по словам главы ФАС, обусловлен рыночными факторами, в том числе повышением цен на ремонт, обслуживание вагонов и лизинг.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о том, что к росту цен на инертные стройматериалы привёл сговор владельцев вагонов и призвал уполномоченные ведомства разобраться в ситуации.