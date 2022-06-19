Глава ФАС: сговора на рынке железнодорожных перевозок не выявлено

Короткая ссылка
Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в ходе проверки рынка грузовых железнодорожных перевозок не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.

«Рынок предоставления подвижного состава конкурентный. Мы не обнаружили признаков антиконкурентных соглашений. Но мы понимаем, что нужно внимательно следить за рынком», — заявил Шаскольский в интервью РБК.

Рост цен на перевозки, по словам главы ФАС, обусловлен рыночными факторами, в том числе повышением цен на ремонт, обслуживание вагонов и лизинг. 

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о том, что к росту цен на инертные стройматериалы привёл сговор владельцев вагонов и призвал уполномоченные ведомства разобраться в ситуации. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить