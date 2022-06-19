Глава ФАС: сговора на рынке железнодорожных перевозок не выявлено
«Рынок предоставления подвижного состава конкурентный. Мы не обнаружили признаков антиконкурентных соглашений. Но мы понимаем, что нужно внимательно следить за рынком», — заявил Шаскольский в интервью РБК.
Рост цен на перевозки, по словам главы ФАС, обусловлен рыночными факторами, в том числе повышением цен на ремонт, обслуживание вагонов и лизинг.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о том, что к росту цен на инертные стройматериалы привёл сговор владельцев вагонов и призвал уполномоченные ведомства разобраться в ситуации.