Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях

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Новосибирская делегация во главе с губернатором Андреем Травниковым подписала ряд соглашений о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума.
Губернатор Новосибирской области Травников рассказал о подписанных на ПМЭФ соглашениях

Об этом сообщает «Российская газета».

Губернатор подписал соглашение с генеральным директором АО «Почта России» Максимом Акимовым о повышении доступности почтовой связи, качества оказания государственных (муниципальных) услуг на базе МФЦ и отделений почтовой связи, в частности в труднодоступных населённых пунктах.

Также на ПМЭФ-2022 правительство региона, АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и ПАО «МегаФон» заключили трёхстороннее соглашение по развитию сетей подвижной радиотелефонной связи, а также по развитию инновационных цифровых услуг и сервисов.

Ещё одно подписанное соглашение — о реализации проекта по созданию экопромышленного парка (промышленного технопарка) для развития инфраструктуры утилизации отходов и вторсырья. Документ подписали Травников и генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.

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