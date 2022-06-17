В Новосибирске IX международный Сибирский транспортный форум пройдёт в июне

В Новосибирске 22—25 июня пройдёт IX международный Сибирский транспортный форум. Всего запланировано 30 деловых форматов, участие почти 200 спикеров и 5 тыс. представителей отрасли.

Об этом сообщает «Российская газета».

Участники обсудят вопросы цифровизации и импортозамещения в дорожно-транспортной отрасли, развития авиационного сообщения, логистики и новых возможностей для транспортной отрасли России.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский, в рамках форума будет обсуждаться комплексная программа развития авиационной отрасли до 2030 года, включая развитие региональных и местных авиаперевозок.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.