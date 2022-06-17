Пермский край заключил с «Почтой России» соглашение о сотрудничестве
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора и правительства края.
Подписанное соглашение предусматривает дальнейшее развитие в Прикамье почтовой связи и увеличение её роли в муниципалитетах в сфере повышения уровня жизни населения региона.
Кроме того, в документе указаны направления по развитию информационных и телекоммуникационных технологий для повышения экономического потенциала региона.
Соглашение будет действовать до конца 2025 года.
Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.