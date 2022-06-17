Пермский край заключил с «Почтой России» соглашение о сотрудничестве

Короткая ссылка
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов на ПМЭФ подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области развития сети отделений «Почты России» и об увеличении количества услуг почтовой службы в отдалённых сёлах и деревнях Прикамья.
Пермский край заключил с «Почтой России» соглашение о сотрудничестве

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора и правительства края.

Подписанное соглашение предусматривает дальнейшее развитие в Прикамье почтовой связи и увеличение её роли в муниципалитетах в сфере повышения уровня жизни населения региона.

Кроме того, в документе указаны направления по развитию информационных и телекоммуникационных технологий для повышения экономического потенциала региона.

Соглашение будет действовать до конца 2025 года.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить