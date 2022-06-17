Пермский край заключил с «Почтой России» соглашение о сотрудничестве

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов на ПМЭФ подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в области развития сети отделений «Почты России» и об увеличении количества услуг почтовой службы в отдалённых сёлах и деревнях Прикамья.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора и правительства края.

Подписанное соглашение предусматривает дальнейшее развитие в Прикамье почтовой связи и увеличение её роли в муниципалитетах в сфере повышения уровня жизни населения региона.

Кроме того, в документе указаны направления по развитию информационных и телекоммуникационных технологий для повышения экономического потенциала региона.

Соглашение будет действовать до конца 2025 года.

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