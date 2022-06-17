В Москве реорганизуют 46 участков по проекту «Индустриальные кварталы»

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала 2022 года в Москве одобрили 46 проектов комплексного развития территорий по проекту «Индустриальные кварталы».
В Москве реорганизуют 46 участков по проекту «Индустриальные кварталы»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом он рассказал на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт НСН.

«За первые пять месяцев текущего года в Москве были одобрены проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах. Общая площадь этих объектов превышает 570 га, а размеры участков варьируются от 0,36 га до 51,3 га», — уточнил Ефимов.

Он добавил, что после реорганизации этих участков в городе появятся ещё 150 тыс. рабочих мест.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье создадут научно-исследовательский центр и современный центр обработки данных.

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