Депутат Ананских: мы ещё не достигли потолка в ценах на нефть

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT заявление зампредседателя правительства России Александра Новака о возможности роста цен на нефть до $150 за баррель к концу года.

По словам парламентария, вероятность роста цен на нефть очень высока.

«Цена не только достигнет $150, но и уйдёт дальше, потому что то, что мы видим сейчас на рынках, — это ещё не начался отопительный сезон, а уже резко выросла цена», — заявил он.

Депутат отметил, что санкции, вводимые государствами против России, работают против них самих.

«Они не несут ничего, кроме ухудшения жизни граждан этих государств. Рост цен на углеводороды — он не планируемый, мы ещё точно не достигли потолка в этих ценах», — заключил Ананских.

Ранее Новак не исключил возможности роста цен на нефть до $150 к концу года.