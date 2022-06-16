В Подмосковье построят завод по производству лифтов

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Новый завод по производству лифтов построят в подмосковном Серпухове.
В Подмосковье построят завод по производству лифтов
  • Gettyimages.ru
  • © milanvirijevic

Соглашение об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и гендиректор ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Евгений Черепнин подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022), передаёт телеканал «360».

На новом предприятии будут производить пассажирские лифты грузоподъёмностью до 2,5 т и грузовые лифты грузоподъёмностью до 5 т.

Также на заводе займутся изготовлением больничных лифтов, кабин лифта, дверей шахты, лебёдок и станций управления.

Ранее НСН сообщала, что Щербинский лифтостроительный завод произвёл почти 9 тыс. подъёмников в 2021 году. Это четверть от общего числа лифтов, выпущенных в России.

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