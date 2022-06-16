В Минэкономразвития оценили роль ПМЭФ в сфере развития партнёрства со странами СНГ и БРИКС

Короткая ссылка
Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил особую роль ПМЭФ-2022 для обсуждения проектов сотрудничества с партнёрами по СНГ, ЕАЭС и БРИКС в новых условиях.
В Минэкономразвития оценили роль ПМЭФ в сфере развития партнёрства со странами СНГ и БРИКС
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

ПМЭФ — авторитетная экономическая площадка, на которой обсуждаются, вырабатываются решения по самым актуальным проблемам экономической повестки, отметил он в разговоре с «Российской газетой».

«Вызовов много, вопросов, которые нужно обсуждать, — много. Поэтому встречи и в рамках панельных дискуссий, и на полях форума в этом году будут иметь крайне важное значение. Я точно знаю, что интерес к Евразийской интеграции на ПМЭФ-2022 к СНГ, БРИКС будет выражен сильнее, чем когда-либо, потому что для этой интеграции на сегодняшний день существует гораздо больше предпосылок и стимулов», — заявил Вольвач.

По его мнению, принятые на форуме решения будут иметь важное практическое значение для развития экономики России, а также серьёзно повлияют на глобальную экономическую повестку.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить