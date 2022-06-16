В Минэкономразвития оценили роль ПМЭФ в сфере развития партнёрства со странами СНГ и БРИКС

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач отметил особую роль ПМЭФ-2022 для обсуждения проектов сотрудничества с партнёрами по СНГ, ЕАЭС и БРИКС в новых условиях.

ПМЭФ — авторитетная экономическая площадка, на которой обсуждаются, вырабатываются решения по самым актуальным проблемам экономической повестки, отметил он в разговоре с «Российской газетой».

«Вызовов много, вопросов, которые нужно обсуждать, — много. Поэтому встречи и в рамках панельных дискуссий, и на полях форума в этом году будут иметь крайне важное значение. Я точно знаю, что интерес к Евразийской интеграции на ПМЭФ-2022 к СНГ, БРИКС будет выражен сильнее, чем когда-либо, потому что для этой интеграции на сегодняшний день существует гораздо больше предпосылок и стимулов», — заявил Вольвач.

По его мнению, принятые на форуме решения будут иметь важное практическое значение для развития экономики России, а также серьёзно повлияют на глобальную экономическую повестку.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.