ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых

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Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 1,5—1,75% годовых — сразу на 0,75 п. п. впервые с 1994 года.
ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых
  • AP
  • © Patrick Semansky

В сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5—1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет целесообразным», — заявили в ФРС.

Как сообщило РИА Новости, процентная ставка повышена сразу на 0,75 п. п. впервые с 1994 года.

4 мая ФРС США повысила ставку до 0,75—1%.

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