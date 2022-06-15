ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку до 1,5—1,75% годовых — сразу на 0,75 п. п. впервые с 1994 года.

В сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

«В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5—1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет целесообразным», — заявили в ФРС.

Как сообщило РИА Новости, процентная ставка повышена сразу на 0,75 п. п. впервые с 1994 года.

4 мая ФРС США повысила ставку до 0,75—1%.