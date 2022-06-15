ФРС США повысила ставку до 1,5—1,75% годовых
- AP
- © Patrick Semansky
В сообщении на сайте ФРС говорится о намерении достичь максимального уровня занятости в США и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
«В поддержку этих целей комитет решил повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5—1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет целесообразным», — заявили в ФРС.
Как сообщило РИА Новости, процентная ставка повышена сразу на 0,75 п. п. впервые с 1994 года.