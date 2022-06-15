В Хабаровском крае запустили сервис для инвесторов

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В Хабаровском крае рассказали о запуске нового сервиса для инвесторов.
В Хабаровском крае запустили сервис для инвесторов
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Об этом сообщает vostokmedia.com.

Разработчиком обозначенной меры поддержки стало АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ).

«Новый сервис «Предложить проект» позволяет на этапе запуска проекта получить его независимую оценку. Он создан на основе Telegram-бота. Идею рассматривают эксперты, оценивая целесообразность и эффективность инвестиционного проекта», — рассказал руководитель организации Андрей Дымченко.

Если проект признан целесообразным, он размещается на инвестиционном портале края в качестве бизнес-идеи. Также проекту предлагаются меры господдержки, оказывается помощь в поиске соинвестора.

Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.

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