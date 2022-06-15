В Хабаровском крае запустили сервис для инвесторов
- Gettyimages.ru
- © RunPhoto
Об этом сообщает vostokmedia.com.
Разработчиком обозначенной меры поддержки стало АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края» (АПИРИ).
«Новый сервис «Предложить проект» позволяет на этапе запуска проекта получить его независимую оценку. Он создан на основе Telegram-бота. Идею рассматривают эксперты, оценивая целесообразность и эффективность инвестиционного проекта», — рассказал руководитель организации Андрей Дымченко.
Если проект признан целесообразным, он размещается на инвестиционном портале края в качестве бизнес-идеи. Также проекту предлагаются меры господдержки, оказывается помощь в поиске соинвестора.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.