НАФИ: каждый пятый предприниматель в России воспользовался снижением налоговой нагрузки

Директор направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова, ссылаясь на данные проведённого в начале июня исследования, заявила, что каждый пятый представитель микро- и малого бизнеса в России воспользовался в 2022 году мерой государственной поддержки по временному снижению налоговой нагрузки.

«Что касается того, какими мерами в итоге воспользовались представители микро- и малого бизнеса, то получается, что 20% пользовались временным снижением налоговой нагрузки», — сообщила она, выступая на пресс-конференции «Настроения и состояние малого и среднего бизнеса сегодня» в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

По её словам, 16% предпринимателей пользовались кредитными каникулами, 13% — льготным кредитованием и 10% — снижением административной нагрузки.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 500 представителей компаний микро-, малого и среднего бизнеса России и индивидуальные предприниматели.

Самой популярной мерой господдержки, по её словам, является временное снижение налоговой нагрузки, такой ответ выбрали 44% предпринимателей и руководителей компаний.

Также 35% представителей микро-, малого и среднего бизнеса считают полезными кредитные каникулы. Кроме того, каждый третий называл полезным льготное кредитование и каждый четвёртый — введение грантов молодым предпринимателям и снижение административной нагрузки.

Отмечается, что снижение налоговой нагрузки чаще всего называли представители строительной сферы, сферы транспортировки и хранения, а также владельцы микропредприятий. По словам Баймуратовой, почти каждый второй представитель микробизнеса отмечал данную меру.

Снижением налоговой нагрузки чаще всего пользовались компании из сферы транспортировки и хранения, льготным кредитованием — представители IT и телекомы.