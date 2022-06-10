Экономист Остапкович прокомментировал снижение ставки ЦБ России до 9,5%
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«Фактически ЦБ пришёл к той ситуации, которая была до февраля. Банк с 9,5% поднял ставку до 20% и с 20% поэтапно спустил на 9,5%. Это позитивный манёвр», — оценил экономист.
Он добавил, что сейчас «становится дешевле потребительский кредит, инвестиционный кредит».
«Будет развиваться экономика. Чем ниже ставка, тем больше рост экономики», — отметил Остапкович.
Ранее стало известно, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.