Экономист Остапкович прокомментировал снижение ставки ЦБ России до 9,5%

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Анастасия Белоусова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал снижение ставки ЦБ России до 9,5%.
Экономист Остапкович прокомментировал снижение ставки ЦБ России до 9,5%
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«Фактически ЦБ пришёл к той ситуации, которая была до февраля. Банк с 9,5% поднял ставку до 20% и с 20% поэтапно спустил на 9,5%. Это позитивный манёвр», — оценил экономист.

Он добавил, что сейчас «становится дешевле потребительский кредит, инвестиционный кредит».

«Будет развиваться экономика. Чем ниже ставка, тем больше рост экономики», — отметил Остапкович.

Ранее стало известно, что ЦБ России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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