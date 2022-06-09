Аналитик Беляев прокомментировал динамику курса доллара

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал динамику курса доллара.

«Идёт довольно обширный поток информации, который прогнозирует потерю долларом главенствующей позиции на мировом валютном рынке. Может быть, это оказывает такое влияние на доллар, на его снижение и падение», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, такое снижение долго не продлится.

Как считает эксперт, может произойти восстановительное движение, и российская валюта по отношению к доллару будет в районе позиции 61—62 рубля.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.