Аналитик Беляев прокомментировал динамику курса доллара
- АГН «Москва»
«Идёт довольно обширный поток информации, который прогнозирует потерю долларом главенствующей позиции на мировом валютном рынке. Может быть, это оказывает такое влияние на доллар, на его снижение и падение», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его мнению, такое снижение долго не продлится.
Как считает эксперт, может произойти восстановительное движение, и российская валюта по отношению к доллару будет в районе позиции 61—62 рубля.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.