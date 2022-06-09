Аналитик Беляев прокомментировал динамику курса доллара

Короткая ссылка
Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал динамику курса доллара.
Аналитик Беляев прокомментировал динамику курса доллара
  • АГН «Москва»

«Идёт довольно обширный поток информации, который прогнозирует потерю долларом главенствующей позиции на мировом валютном рынке. Может быть, это оказывает такое влияние на доллар, на его снижение и падение», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, такое снижение долго не продлится.

Как считает эксперт, может произойти восстановительное движение, и российская валюта по отношению к доллару будет в районе позиции 61—62 рубля.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить