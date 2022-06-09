В Ставропольском крае заявили о готовности к началу уборочной кампании

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил о готовности региона к началу уборочной кампании.
В Ставропольском крае заявили о готовности к началу уборочной кампании
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Отмечается, что планируется задействовать около 7 тыс. комбайнов. Подготовлены запасы горюче-смазочных материалов.

Как отметили в пресс-службе, зерно необходимо собрать с 2,4 млн га полей. Работы начнутся во второй половине июня.

«Есть всё необходимое, чтобы завершить страду в оптимальные сроки. Пусть погода селян не подведёт. Желаю аграриям успешно справиться со всеми задачами», — добавил Владимиров.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области ввели в оборот 467 тыс. га земель с 2014 года.

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