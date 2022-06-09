В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о перспективах поставок российской нефти в Азию

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.

«Если каких-то глобальных событий не произойдёт, всё будет идти своим чередом, то с каждым месяцем российские поставки в Азию будут увеличиваться. Будут находить новых трейдеров, поставщиков, посредников, необходимых для экспорта в Азию», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, поставки в Европу продолжат снижаться.

Как отметил Митрахович, поскольку эмбарго ЕС вступает в силу только через полгода, серьёзное снижение поставок в Европу вряд ли произойдёт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.