В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о перспективах поставок российской нефти в Азию

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович высказался о перспективах поставок российской нефти в Азию.
В Фонде национальной энергетической безопасности высказались о перспективах поставок российской нефти в Азию
  • Gettyimages.ru
  • © Sergei Dubrovskii

«Если каких-то глобальных событий не произойдёт, всё будет идти своим чередом, то с каждым месяцем российские поставки в Азию будут увеличиваться. Будут находить новых трейдеров, поставщиков, посредников, необходимых для экспорта в Азию», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, поставки в Европу продолжат снижаться.

Как отметил Митрахович, поскольку эмбарго ЕС вступает в силу только через полгода, серьёзное снижение поставок в Европу вряд ли произойдёт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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