Кандидат технических наук Власов высказался о перспективах Европы отказаться от российского газа

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Кандидат технических наук Александр Власов высказался о перспективах Европы отказаться от российского газа.
Кандидат технических наук Власов высказался о перспективах Европы отказаться от российского газа
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Rowan

«Страны ЕС годами выстраивали понятные и прозрачные отношения с Россией, чтобы покупать энергетические ресурсы на выгодных условиях. Они стремились к этому, никто не планировал, как модно говорить на Западе, «снижать зависимость от России», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, антироссийская позиция западных представителей медленно, но верно сказывается на экономике ЕС.

Как считает эксперт, страны Европы не смогут отказаться от российского газа.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.

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