В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Европу

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с поставками нефти и газа в Европу.
В Институте национальной энергетики прокомментировали ситуацию с поставками нефти в Европу
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«Власти Евросоюза пошли по весьма рискованному для них пути, огласив чёткие сроки введения эмбарго без твёрдых гарантий со стороны поставщиков, которые хотели бы и могли бы заместить российскую нефть. Ведь к концу мая никакие переговоры с экспортёрами не дали желаемого результата. Да, впереди ещё несколько месяцев, и ситуация на мировом рынке может измениться», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

Как отметил Фролов, в рамках политической игры, в которую загнали себя лидеры ЕС, любая остановка может трактоваться как слабость или поражение.

«В принципе, выход из этой ситуации один, и он очевиден: надо поверить, что наши энергоносители в Европе не нужны, и расширять деятельность на рынках за пределами Европы. Учитывая возросший российский экспорт нефти в Китай и Индию, работы в нужном направлении ведутся», — считает эксперт.

По его мнению, это не значит, что нужно самостоятельно отказываться от рынка ЕС.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

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