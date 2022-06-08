Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о волатильности валют

Короткая ссылка
Эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Михаил Зельцер высказался о волатильности валют.
Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о волатильности валют
  • Gettyimages.ru

«В последние дни волатильность валют снизилась. Можно сказать, что курс пришёл в равновесие. Планка 61 рубль за доллар по-прежнему видится опорной. Но долго он здесь может и не задержаться», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, 10 июня состоится заседание Банка России и ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки.

«А вот 15 июня будет заседание ЦБ США, где ставка будет повышена сразу на 50 б.п. Это позитив для доллара и негатив для резервных валют, а также нацвалют развивающихся экономик», — отметил Зельцер.

Он выразил мнение, что курс рубля направляется ближе к отметке 70.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить