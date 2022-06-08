Эксперт по фондовому рынку Зельцер высказался о волатильности валют
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«В последние дни волатильность валют снизилась. Можно сказать, что курс пришёл в равновесие. Планка 61 рубль за доллар по-прежнему видится опорной. Но долго он здесь может и не задержаться», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, 10 июня состоится заседание Банка России и ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки.
«А вот 15 июня будет заседание ЦБ США, где ставка будет повышена сразу на 50 б.п. Это позитив для доллара и негатив для резервных валют, а также нацвалют развивающихся экономик», — отметил Зельцер.
Он выразил мнение, что курс рубля направляется ближе к отметке 70.
Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.