В Подмосковье рассказали о компаниях, реализующих нацпроект «Производительность труда»

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В Московской области рассказали о компаниях, реализующих национальный проект «Производительность труда».
В Подмосковье рассказали о компаниях, реализующих нацпроект «Производительность труда»
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Об этом сообщает «Радио 1».

«Сегодня на 60 предприятиях Московской области уже завершена, а на 74 продолжается реализация нацпроекта «Производительность труда», — заявила зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По её словам, Мининвест также предложил принять участие в нацпроекте 120 компаниям, которые планируют реализовать проекты импортозамещения в регионе. Из них восемь уже стали участниками, ещё 45 отвечают всем критериям.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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