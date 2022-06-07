Аналитик Юшков дал прогноз по спросу на газ в Европе

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков дал прогноз по спросу на газ в Европе.

«Последние лет пять мы видим чёткое формирование летнего пика. То есть обычно потребление газа было циклично: летом отопительный сезон заканчивался — и сразу потребление снижалось. Поэтому всё лето до следующего отопительного сезона европейцы всегда закупали газ в подземные хранилища», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его мнению, если в Европе будет жаркое лето, то это может привести к росту спроса на российский газ.

«Обычно жаркое лето сопровождается засухой, из-за этого снижается выработка на гидростанциях в Европе. Вместо них надо какие-то другие источники энергии находить, обратно приходится возвращаться к ископаемым источникам энергии», — пояснил Юшков.

Он добавил, что если погода будет безветренной, то «придётся совсем на ископаемые переходить».

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке нефти.