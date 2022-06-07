В Москве производители стройматериалов увеличили объём вложений в бизнес
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В прошлом году предприятия отрасли направили на эти цели 2,2 млрд рублей. По итогам последних пяти лет выручка таких компаний увеличилась почти вдвое — до 61 млрд рублей, информирует НСН со ссылкой на слова вице-мэра.
При этом Ефимов уточнил, что средства идут на расширение и модернизацию производственных площадок.
К производителям стройматериалов в городе относятся предприятия по созданию систем вентиляции для промобъектов, изготовители дверей, окон, металлических конструкций и другие.
Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.