В Москве производители стройматериалов увеличили объём вложений в бизнес

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичные производители строительных материалов увеличили объём инвестиций в основной капитал. Только за последние пять лет их объём вырос более чем в четыре раза.
В Москве производители стройматериалов увеличили объём вложений в бизнес
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В прошлом году предприятия отрасли направили на эти цели 2,2 млрд рублей. По итогам последних пяти лет выручка таких компаний увеличилась почти вдвое — до 61 млрд рублей, информирует НСН со ссылкой на слова вице-мэра.

При этом Ефимов уточнил, что средства идут на расширение и модернизацию производственных площадок.

К производителям стройматериалов в городе относятся предприятия по созданию систем вентиляции для промобъектов, изготовители дверей, окон, металлических конструкций и другие.

Ранее, по сообщениям ФБА «Экономика сегодня», вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Максим Фатеев высказался о перспективах трансформации бизнеса.

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