В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию на рынке нефти

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов прокомментировал ситуацию на рынке нефти.

«Мир уже проходил такого рода эпохи высоких цен на нефть. Рано или поздно они заканчиваются, но пока ситуация такова. Нельзя сказать, что в плане цен происходит что-то трагическое или драматичное, вряд ли это способно кардинально изменить нефтяной рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По мнению эксперта, нефтяные котировки в любом случае пойдут вниз, а что касается российской нефти, то она никуда с мирового рынка не уйдёт.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.