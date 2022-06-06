В Фонде национальной энергетической безопасности прокомментировали ситуацию на рынке нефти
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«Мир уже проходил такого рода эпохи высоких цен на нефть. Рано или поздно они заканчиваются, но пока ситуация такова. Нельзя сказать, что в плане цен происходит что-то трагическое или драматичное, вряд ли это способно кардинально изменить нефтяной рынок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По мнению эксперта, нефтяные котировки в любом случае пойдут вниз, а что касается российской нефти, то она никуда с мирового рынка не уйдёт.
Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию в мировой энергетике.