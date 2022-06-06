Объём инвестиций Азербайджана в экономику Москвы вырос в четыре раза за пять лет

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что накопленный объём инвестиций Азербайджана в экономику российской столицы за пять лет увеличился почти в четыре раза.
Объём инвестиций Азербайджана в экономику Москвы вырос в четыре раза за пять лет
  • РИА Новости

Согласно данным Центробанка, на 1 октября 2021 года он составлял $467 млн, пишет НСН.

«В основном азербайджанский бизнес вкладывает средства в химическую отрасль и недвижимость. Азербайджан — один из ключевых партнёров Москвы среди стран СНГ. За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год — с октября 2020-го по сентябрь 2021 года — на 15,6%», — отметил Ефимов.

За 2021 год товарооборот между Москвой и Азербайджаном превысил $999 млн — на 11,8% больше, чем в 2020-м.

Ранее гендиректор Российско-турецкого делового совета при ТПП России Алексей Егармин в интервью «Известиям» рассказал, что товарооборот России и Турции увеличился минимум на 30% в марте текущего года.

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