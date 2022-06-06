Аналитик Гойхман рассказал о курсах доллара и евро на следующей неделе

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман перечислил факторы, которые окажут влияние на рубль в ближайшей перспективе.

Об этом он рассказал в разговоре с «Российской газетой».

Эксперт отметил, что приближается намеченное на пятницу, 10 июня, заседание ЦБ России. На нём, как прогнозируется, регулятор, в отличие от ФРС, продолжит снижение ключевой ставки. Предполагается её движение с 11 до 10%. Это фактор уменьшения доходности рублёвых инструментов и сокращения спроса на рубли. Кроме того, на неделе на курс продолжит давить перспектива искусственного дефолта по валютным внешним долгам России.

«Предполагаемой верхней технической границей на неделю выступает для доллара 67,2 рубля, для евро — 73 рубля. В свою очередь, поддержка их курсов находится на уровнях 59 и 65 рублей соответственно», — сказал Гойхман.

По его словам, вполне вероятно к осени укрепление доллара к 70—72 рублям, евро — к 75—77 рублям.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФАН высказался о перспективах и роли евро в глобальной экономике.